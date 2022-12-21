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Дороги, двори та центральний парк: Харків розчищають від снігу (фото, відео)

Суспільство 10:58   21.12.2022
Оксана Горун
Дороги, двори та центральний парк: Харків розчищають від снігу (фото, відео) Фото: Харківська міськрада

Харків вкотре вкрився снігом – поки що не так щільно, як у перші дні снігопаду. Але погода додала роботи роботи майже 2000 двірників і більше сотні дорожніх робітників.

“Зараз 1,9 тис. двірників очищають від снігу 7098 прибудинкових територій багатоквартирних будинків, урни та контейнерні майданчики. За минулий тиждень працівники підприємства подрібнили 185 куб. м гілок і обрізали 507 дерев, завезли піщано-сольову суміш для посипання” – повідомили в пресслужбі Харківської мерії.

У Харкові прибирають сніг

Дорожники тим часом наводять лад на дорогах та тротуарах міста.

“На дорогах міста працюють 125 робітників та 69 одиниць спецтехніки”, – уточнили в мерії.

У Харкові прибирають сніг 4

За добу на проїжджу частину вже висипали 341,5 т солі та 224,5 кубометрів піщано-сольової суміші.

У Харкові прибирають сніг 3

Також розчищають території харківських парків. Відео процесу опублікувала пресслужба центрального парку Харкова.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 10:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків вкотре вкрився снігом – поки що не так щільно, як у перші дні снігопаду. Але погода додала роботи роботи майже 2000 двірників і більше сотні дорожніх робітників".