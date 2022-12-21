Дороги, двори та центральний парк: Харків розчищають від снігу (фото, відео)

Харків вкотре вкрився снігом – поки що не так щільно, як у перші дні снігопаду. Але погода додала роботи роботи майже 2000 двірників і більше сотні дорожніх робітників.

“Зараз 1,9 тис. двірників очищають від снігу 7098 прибудинкових територій багатоквартирних будинків, урни та контейнерні майданчики. За минулий тиждень працівники підприємства подрібнили 185 куб. м гілок і обрізали 507 дерев, завезли піщано-сольову суміш для посипання” – повідомили в пресслужбі Харківської мерії.

Дорожники тим часом наводять лад на дорогах та тротуарах міста.

“На дорогах міста працюють 125 робітників та 69 одиниць спецтехніки”, – уточнили в мерії.

За добу на проїжджу частину вже висипали 341,5 т солі та 224,5 кубометрів піщано-сольової суміші.

Також розчищають території харківських парків. Відео процесу опублікувала пресслужба центрального парку Харкова.