Дороги, двори та центральний парк: Харків розчищають від снігу (фото, відео)
Харків вкотре вкрився снігом – поки що не так щільно, як у перші дні снігопаду. Але погода додала роботи роботи майже 2000 двірників і більше сотні дорожніх робітників.
“Зараз 1,9 тис. двірників очищають від снігу 7098 прибудинкових територій багатоквартирних будинків, урни та контейнерні майданчики. За минулий тиждень працівники підприємства подрібнили 185 куб. м гілок і обрізали 507 дерев, завезли піщано-сольову суміш для посипання” – повідомили в пресслужбі Харківської мерії.
Дорожники тим часом наводять лад на дорогах та тротуарах міста.
“На дорогах міста працюють 125 робітників та 69 одиниць спецтехніки”, – уточнили в мерії.
За добу на проїжджу частину вже висипали 341,5 т солі та 224,5 кубометрів піщано-сольової суміші.
Також розчищають території харківських парків. Відео процесу опублікувала пресслужба центрального парку Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків вкотре вкрився снігом – поки що не так щільно, як у перші дні снігопаду. Але погода додала роботи роботи майже 2000 двірників і більше сотні дорожніх робітників".