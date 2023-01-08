Сегодня 8 января: какой праздник и день в истории

8 января по церковному календарю – Собор Пресвятой Богородицы. В этот день два года назад в Иране сбили украинский пассажирский Boeing 737.

Праздники и памятные даты 8 января

Выдающихся памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 8 января нет. Также не отмечают масштабных мировых событий.

8 января в истории

8 января 1558 года французы заняли последнее владение своих извечных противников англичан на континенте – город Кале.

8 января 1656 года в Гарлеме (в Нидерландах) вышел первый номер газеты Weeckelijcke Courante van Europa, которая сейчас выходит под названием «Гарлемский вестник» и является старейшим из периодических изданий, которые «дожили» до наших времен.

8 января 1918 года президент США Вудро Вильсон в речи перед Конгрессом произнес свои знаменитые «Четырнадцать пунктов». Они стали основой для мирного договора, который заключили с Германией по результатам Первой мировой войны. Хотя в начале и в течение длительного периода войны США не играли в ней ключевой роли, к завершению Первой мировой именно они приложили решающие усилия. За это, наконец, Вильсон получил Нобелевскую премию мира. Основными идеями его 14 пунктов было освобождение оккупированных Германией стран, предоставление независимости Польше, возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии и создание Лиги Наций, которая, впрочем, оказалась не в состоянии предотвратить Вторую мировую войну.

8 января 1959 года Шарль де Голль стал первым президентом Пятой республики во Франции.

8 января 2020 года у Тегерана иранские военные ракетой сбили украинский пассажирский самолет «МАУ» — Boeing 737, который только что взлетел и должен был следовать рейсом Тереган – Киев. В этой катастрофе погибли 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Эта трагедия входит в перечень 50 крупнейших авиакатастроф в мире. Изначально официальный Тегеран пытался скрыть истинные причины крушения, однако 11 января президент страны Хасан Рухани вынужден был признать, что самолет (якобы случайно) сбили ракетами, выпущенными Корпусом стражей Исламской революции. Впрочем, процесс расследования катастрофы в дальнейшем иранцы всячески усложняли и блокировали. А в начале января 2022 года Иран официально отказался от продолжения переговоров по расследованию последствий катастрофы.

Церковный праздник 8 января

8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Это праздник, который всегда отмечают на второй день после Рождества Христова, чествуя Богородицу, родившую Спасителя. Собором этот день называется потому, что, в отличие от отдельных праздников в честь Богоматери (например, ее зачатие, рождение, Благовещение) происходит всеобщее (соборное) празднование и других лиц, близких к Деве Марии и Христу — Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа).

Народные приметы

Липкий снег – к потеплению.

Если вороны собираются в стаи, то скоро будет метель.

Что нельзя делать 8 января

Нельзя пить кисель, считается, что это к смерти одного из домашних.

Нельзя покупать и брать в руки веревки.

Нельзя есть из потрескавшейся или разбитой посуды.