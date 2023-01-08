Сьогодні 8 січня: яке свято та день в історії

8 січня за церковним календарем – Собор Пресвятої Богородиці. Цього дня два роки тому в Ірані збили український пасажирський Boeing 737.

Свята та пам’ятні дати 8 січня

Видатних пам’ятних дат, професійних та державних свят в Україні 8 січня немає. Також не наголошують на масштабних світових подіях.

8 січня в історії

8 січня 1558 року французи зайняли останнє володіння своїх споконвічних противників англійців на континенті – місто Кале.

8 січня 1656 року в Гарлемі (у Нідерландах) вийшов перший номер газети Weeckelijcke Courante van Europa, яка зараз виходить під назвою “Гарлемський вісник” і є найстарішим із періодичних видань, які “дожили” до наших часів.

8 січня 1918 року президент США Вудро Вільсон у промові перед Конгресом виголосив свої знамениті «Чотирнадцять пунктів». Вони стали основою мирного договору, який уклали з Німеччиною за результатами Першої світової війни. Хоча на початку та протягом тривалого періоду війни США не грали в ній ключової ролі, до завершення Першої світової саме вони доклали вирішальних зусиль. За це нарешті Вільсон отримав Нобелівську премію миру. Основними ідеями його 14 пунктів було звільнення окупованих Німеччиною країн, надання незалежності Польщі, повернення Франції Ельзасу та Лотарингії та створення Ліги Націй, яка, втім, виявилася не в змозі запобігти Другій світовій війні.

8 січня 1959 року Шарль де Голль став першим президентом П’ятої республіки у Франції.

8 січня 2020 року поблизу Тегерана іранські військові ракетою збили український пасажирський літак “МАУ” – Boeing 737, який щойно злетів і мав слідувати рейсом Тереган – Київ. У цій катастрофі загинули 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ця трагедія входить до переліку 50 найбільших авіакатастроф у світі. Спочатку офіційний Тегеран намагався приховати справжні причини катастрофи, проте 11 січня президент країни Хасан Рухані змушений був визнати, що літак (нібито випадково) збили ракетами, випущеними Корпусом вартових Ісламської революції. Втім, процес розслідування катастрофи надалі іранці всіляко ускладнювали та блокували. А на початку січня 2022 року Іран офіційно відмовився від продовження переговорів щодо розслідування наслідків катастрофи.

Церковне свято 8 січня

8 січня – Собор Пресвятої Богородиці. Це свято, яке завжди відзначають на другий день після Різдва Христового, вшановуючи Богородицю, яка народила Спасителя. Собором цей день називається тому, що, на відміну від окремих свят на честь Богоматері (наприклад, її зачаття, народження, Благовіщення) відбувається загальне (соборне) святкування й інших осіб, близьких до Діви Марії та Христа – Йосипа Обручника, царя Давида (предка по плоті Христа) та святого Якова (брата Господнього, сина від першого шлюбу святого Йосипа).

Народні прикмети

Липкий сніг – до потепління.

Якщо ворони збираються в зграї, то незабаром буде хуртовина.

Що не можна робити 8 січня

Не можна пити кисіль, вважається, що це на смерть одного з домашніх.

Не можна купувати та брати до рук мотузки.

Не можна їсти з потрісканого або розбитого посуду.