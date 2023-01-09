Сегодня 9 января: какой праздник и день в истории

9 января по церковному календарю – память первомученика Стефана. В этот день в Нью-Йорке открыли штаб-квартиру ООН, а Стив Джобс представил первый iPhone.

Праздники и памятные даты 9 января

Выдающихся памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 9 января нет. Также не отмечают масштабных мировых событий.

9 января в истории

9 января 1799 года в Великобритании впервые в мире ввели налог на прибыль.

9 января 1923 года Германия объявила дефолт, будучи не в состоянии выполнить обязательства по репарациям по Версальскому договору.

9 января 1951 года в Нью-Йорке официально открыли штаб-квартиру ООН.

9 января 1992 года Гвинея, Венесуэла и Чили признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с КНДР.

9 января 2007 года Стив Джобс представил первый iPhone. После этого компания Cisco, ранее зарегистрировавшая за собой торговую марку iPhone, подала в суд на Apple. Но уже 21 февраля 2007 года компании добились соглашения о совместном использовании торговой марки iPhone. Детали сделки не разглашают. В тот момент в Applе очень хорошо продавалось все с приставкой «i», которая стала их фирменной после выхода iPod. Так что гений маркетинга Джобс был уверен, что, несмотря на судебные тяжбы, название смартфона менять нельзя. Первые iPhone появились в продаже в США 29 июня 2007 года, в Европе – 9 ноября 2007 года.

Церковный праздник 9 января

9 января христиане чтят память первомученика архидьякона Стефана. Он был старшим среди семи дьяконов, поставленных самими апостолами, поэтому его называют архидьяконом. Также Стефан был христианским первомучеником. В житии святого отмечается, что «ранее Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие». Святой проповедовал христианское учение, и за успешность его проповедей иудеи оговорили Стефана, будто он произносит хулы на Бога и на Моисея. Стефан предстал перед синедрионом и первосвященником, однако, судилище над ним превратилось в пылкую проповедь христианства. В момент речи Стефана, когда он произнес, что видит на небе Христа, стоящего справа Бога, толпа, закрывая уши, набросилась на него. Его потащили за город, забрасывая камнями, а он молился о своих убийцах. Тело первомученика бросили на растерзание зверям, однако известный еврейский учитель Гамалеил с сыном тайно унес тело и похоронил в своем имении.

Народные приметы

Красный закат – к сильному снегопаду.

Чем ниже сидят птицы на деревьях, тем теплее будет следующая неделя.

Что нельзя делать 9 января

Нельзя выбрасывать хлебные крошки – лучше отдать животным.

Нельзя носить в кармане большие купюры.