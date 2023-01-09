Сьогодні 9 січня: яке свято та день в історії

9 січня за церковним календарем – пам’ять першомученика Стефана. Цього дня у Нью-Йорку відкрили штаб-квартиру ООН, а Стів Джобс представив перший iPhone.

Свята та пам’ятні дати 9 січня

Видатних пам’ятних дат, професійних та державних свят в Україні 9 січня немає. Також не наголошують на масштабних світових подіях.

9 січня в історії

9 січня 1799 року у Великій Британії вперше у світі запровадили податок із прибутку.

9 січня 1923 року Німеччина оголосила дефолт, будучи неспроможна виконати зобов’язання по репараціях за Версальським договором.

9 січня 1951 року у Нью-Йорку офіційно відкрили штаб-квартиру ООН.

9 січня 1992 року Гвінея, Венесуела та Чилі визнали незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини із КНДР.

9 січня 2007 року Стів Джобс представив перший iPhone. Після цього компанія Cisco, яка раніше зареєструвала за собою торгову марку iPhone, подала до суду на Apple. Але вже 21 лютого 2007 року компанії досягли угоди про спільне використання торгової марки iPhone. Деталі угоди не розголошують. У той момент в Apple дуже добре продавалося все з приставкою “i”, яка стала їх фірмовою після виходу iPod. Тож геній маркетингу Джобс був упевнений, що, незважаючи на судові позови, назву смартфона міняти не можна. Перші iPhone з’явилися у продажу в США 29 червня 2007 року, у Європі – 9 листопада 2007 року.

Церковне свято 9 січня

9 січня християни вшановують пам’ять першомученика архідиякона Стефана. Він був старшим серед семи дияконів, поставлених самими апостолами, тому його називають архідияконом. Також Стефан був християнським першомучеником. У житії святого наголошується, що “раніше Стефана ніхто не виливав крові своєї за Євангеліє”. Святий проповідував християнське вчення, і за успішність його проповідей юдеї обмовили Стефана, ніби він вимовляє хули на Бога і Мойсея. Стефан з’явився перед синедріоном і первосвящеником, проте судилище над ним перетворилося на палку проповідь християнства. У момент промови Стефана, коли він сказав, що бачить на небі Христа, що стоїть праворуч Бога, натовп, закриваючи вуха, накинувся на нього. Його потягли за місто, закидаючи камінням, а він молився за своїх убивць. Тіло першомученика кинули на розтерзання звірам,

Народні прикмети

Червоний захід сонця – до сильного снігопаду.

Чим нижче сидять птахи на деревах, тим теплішим буде наступний тиждень.

Що не можна робити 9 січня

Не можна викидати хлібні крихти – краще віддати тваринам.

Не можна носити у кишені великі купюри.