В четверг два харьковских троллейбуса будут ходить по-другому
С 11:00 по 13:00 в четверг, 12 января, троллейбусы №5 и 6 в Харькове изменят маршруты.
Это связано с аварийным ремонтом контактной сети, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
В это время троллейбусы будут курсировать так: разворотный круг «ул. Университетская» — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Гагарина — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч».
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 18:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 11:00 по 13:00 в четверг, 12 января, троллейбусы №5 и 6 в Харькове изменят маршруты.".