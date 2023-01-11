В четверг два харьковских троллейбуса будут ходить по-другому

С 11:00 по 13:00 в четверг, 12 января, троллейбусы №5 и 6 в Харькове изменят маршруты.

Это связано с аварийным ремонтом контактной сети, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В это время троллейбусы будут курсировать так: разворотный круг «ул. Университетская» — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Гагарина — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч».

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