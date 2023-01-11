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В четверг два харьковских троллейбуса будут ходить по-другому

Общество 18:03   11.01.2023
Елена Нагорная
В четверг два харьковских троллейбуса будут ходить по-другому

С 11:00 по 13:00 в четверг, 12 января, троллейбусы №5 и 6 в Харькове изменят маршруты.

Это связано с аварийным ремонтом контактной сети, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В это время троллейбусы будут курсировать так: разворотный круг «ул. Университетская» — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Гагарина — пр. Героев Сталинграда — парк «Зустріч».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 18:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 11:00 по 13:00 в четверг, 12 января, троллейбусы №5 и 6 в Харькове изменят маршруты.".