Live
  • Середа 11.01.2023
    • Харків
  •   -8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.2
    • 🟢

У четвер два харківські тролейбуси ходитимуть по-іншому

Суспільство 18:03   11.01.2023
Олена Нагорна
У четвер два харківські тролейбуси ходитимуть по-іншому

З 11:00 до 13:00 у четвер, 12 січня, тролейбуси №5 та 6 у Харкові змінять маршрути.

Це пов’язано із аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так: розворотне коло «вул. Університетська» – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – парк Зустріч».

Читайте також:  У Харкові з 11 січня запускають ще один автобусний маршрут

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:54
Як визначити, що лід безпечний: роз’яснення харківських рятувальників (відео)
18:19
Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну і ще десять сіл обстріляла армія РФ – Генштаб
17:34
Ніби День перемоги святкували – директор складу піротехніки в Харкові (сюжет)
17:19
У Харкові наразі проживає понад 150 тисяч переселенців
16:18
Укрзалізниця змінює розклад поїзду Харків – Одеса та Одеса – Харків

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У четвер два харківські тролейбуси ходитимуть по-іншому»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 18:03;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 11:00 до 13:00 у четвер, 12 січня, тролейбуси №5 та 6 у Харкові змінять маршрути.".