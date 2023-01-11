У четвер два харківські тролейбуси ходитимуть по-іншому
З 11:00 до 13:00 у четвер, 12 січня, тролейбуси №5 та 6 у Харкові змінять маршрути.
Це пов’язано із аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так: розворотне коло «вул. Університетська» – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – парк Зустріч».
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 18:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 11:00 до 13:00 у четвер, 12 січня, тролейбуси №5 та 6 у Харкові змінять маршрути.".