У четвер два харківські тролейбуси ходитимуть по-іншому

З 11:00 до 13:00 у четвер, 12 січня, тролейбуси №5 та 6 у Харкові змінять маршрути.

Це пов’язано із аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так: розворотне коло «вул. Університетська» – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – парк Зустріч».