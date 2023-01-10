У Харкові з 11 січня запускають ще один автобусний маршрут
У Харкові з’явився ще один автобусний маршрут, який возитиме пасажирів із Холодної Гори, повідомили у мерії.
Автобусний маршрут №22е «Ст. м. «Холодна Гора» – вул. Радіотехнічна» працюватиме з середи 11 січня.
Він возитиме пасажирів з району Баварії та сел. Пилипівка, повідомили у Департаменті інфраструктури.
Автобус №22е курсуватиме так:
ст. м. «Холодна Гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – вул. Герцена – вул. Некрасова – вул. Кибальчича – вул. Північнокавказька – вул. Радіотехнічна (сел. Пилипівка); у зворотному напрямку: Карачівське шосе – вул. Кибальчича – вул. Некрасова і далі за маршрутом.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 13:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з’явився ще один автобусний маршрут, який возитиме пасажирів із Холодної Гори, повідомили у мерії.".