У Харкові з 11 січня запускають ще один автобусний маршрут

У Харкові з’явився ще один автобусний маршрут, який возитиме пасажирів із Холодної Гори, повідомили у мерії.

Автобусний маршрут №22е «Ст. м. «Холодна Гора» – вул. Радіотехнічна» працюватиме з середи 11 січня.

Він возитиме пасажирів з району Баварії та сел. Пилипівка, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Автобус №22е курсуватиме так:

ст. м. «Холодна Гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – вул. Герцена – вул. Некрасова – вул. Кибальчича – вул. Північнокавказька – вул. Радіотехнічна (сел. Пилипівка); у зворотному напрямку: Карачівське шосе – вул. Кибальчича – вул. Некрасова і далі за маршрутом.