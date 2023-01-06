Один із тролейбусів відновить роботу в Харкові в понеділок

Тролейбус №27, який курсує від проспекту Дзюби до вулиці Новий Побут, відновить роботу у понеділок, 9 січня.

Як повідомили у міськраді, маршрут відкривається для покращення пасажирських перевезень мешканців Новобаварського та Холодногірського районів.

З понеділка тролейбус курсуватиме так: розворотне коло «пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло «вул. Новий Побут».