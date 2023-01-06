Один із тролейбусів відновить роботу в Харкові в понеділок
Тролейбус №27, який курсує від проспекту Дзюби до вулиці Новий Побут, відновить роботу у понеділок, 9 січня.
Як повідомили у міськраді, маршрут відкривається для покращення пасажирських перевезень мешканців Новобаварського та Холодногірського районів.
З понеділка тролейбус курсуватиме так: розворотне коло «пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло «вул. Новий Побут».
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 15:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбус №27, який курсує від проспекту Дзюби до вулиці Новий Побут, відновить роботу у понеділок, 9 січня.".