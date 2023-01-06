Один из троллейбусов возобновит работу в Харькове в понедельник
Троллейбус №27, курсирующий от проспекта Дзюбы до улицы Новый Быт, возобновит работу в понедельник, 9 января.
Как сообщили в горсовете, маршрут открывается для улучшения пассажирских перевозок жителей Новобаварского и Холодногорского районов.
С понедельника троллейбус будет курсировать так: разворотный круг «пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Холодногорская – разворотный круг «ул. Новый Быт».
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- • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 15:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбус №27, курсирующий от проспекта Дзюбы до улицы Новый Быт, возобновит работу в понедельник, 9 января.".