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Один из троллейбусов возобновит работу в Харькове в понедельник

Общество 15:13   06.01.2023
Елена Нагорная
Один из троллейбусов возобновит работу в Харькове в понедельник

Троллейбус №27, курсирующий от проспекта Дзюбы до улицы Новый Быт, возобновит работу в понедельник, 9 января.

Как сообщили в горсовете, маршрут открывается для улучшения пассажирских перевозок жителей Новобаварского и Холодногорского районов.

С понедельника троллейбус будет курсировать так: разворотный круг «пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Холодногорская – разворотный круг «ул. Новый Быт».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 15:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбус №27, курсирующий от проспекта Дзюбы до улицы Новый Быт, возобновит работу в понедельник, 9 января.".