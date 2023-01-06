Один из троллейбусов возобновит работу в Харькове в понедельник

Троллейбус №27, курсирующий от проспекта Дзюбы до улицы Новый Быт, возобновит работу в понедельник, 9 января.

Как сообщили в горсовете, маршрут открывается для улучшения пассажирских перевозок жителей Новобаварского и Холодногорского районов.

С понедельника троллейбус будет курсировать так: разворотный круг «пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Холодногорская – разворотный круг «ул. Новый Быт».