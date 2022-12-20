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В Харькове продлили маршрут троллейбуса на «Жуки»

Общество 11:31   20.12.2022
В Харькове продлили маршрут троллейбуса на «Жуки» Фото: Харьковский горсовет

Маршрут троллейбуса №55, который едет в сторону поселка Жуковского, продлили до разворотного круга, сообщили в мэрии.

По обновленному маршруту троллейбус на «Жуки» ездит с 19 декабря.

«Троллейбус №55 со вчерашнего дня, 19 декабря, продлил путь следования по пр. Жуковского до разворотного круга «Пр. Жуковского (пос. Жуковского)», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии со ссылкой на департамент инфраструктуры.

Таким образом сейчас маршрут 55-го троллейбуса следующий: разворотный круг «Пр. Жуковского» – пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – ул. Чкалова – ул. Лесопарковая – Харьковское шоссе – ул. Сумская – пл. Конституции (в обратном направлении: ул. Университетская – пер. Мечникова – ул. Сумская — и дальше по маршруту.

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Расписание движения троллейбуса: первая отправка с пл. Конституции – в 5:10, из пос. Жуковского (возле церкви) – в 5:55; последние отправки – в 20:35 и 21:19 соответственно.

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 11:31;

    • Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Маршрут троллейбуса №55, который едет в сторону поселка Жуковского, продлили до разворотного круга, сообщили в мэрии".