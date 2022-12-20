В Харькове продлили маршрут троллейбуса на «Жуки»

Маршрут троллейбуса №55, который едет в сторону поселка Жуковского, продлили до разворотного круга, сообщили в мэрии.

По обновленному маршруту троллейбус на «Жуки» ездит с 19 декабря.

«Троллейбус №55 со вчерашнего дня, 19 декабря, продлил путь следования по пр. Жуковского до разворотного круга «Пр. Жуковского (пос. Жуковского)», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии со ссылкой на департамент инфраструктуры.

Таким образом сейчас маршрут 55-го троллейбуса следующий: разворотный круг «Пр. Жуковского» – пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – ул. Чкалова – ул. Лесопарковая – Харьковское шоссе – ул. Сумская – пл. Конституции (в обратном направлении: ул. Университетская – пер. Мечникова – ул. Сумская — и дальше по маршруту.

Читайте также: Четыре трамвая изменят маршруты в Харькове во вторник

Расписание движения троллейбуса: первая отправка с пл. Конституции – в 5:10, из пос. Жуковского (возле церкви) – в 5:55; последние отправки – в 20:35 и 21:19 соответственно.