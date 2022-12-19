Четыре трамвая изменят маршруты в Харькове во вторник
Движение трамваев по улице Академика Павлова, на участке от проспекта Героев Харькова до Салтовского шоссе, будет прекращено с 10:00 до 16:00 20 декабря.
Это связано с выполнением работ АО «Харьковоблэнерго», сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
В это время трамваи будут курсировать так:
№6 (часть 1): разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№6 (часть 2): разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – Парк машиностроителей;
№8 (часть 1): разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – Парк машиностроителей;
№8 (часть 2): разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27 (часть 1): разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидпропарк»;
28 (часть 1): разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27, 28 (часть 2): разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – Парк машиностроителей.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 21:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев по улице Академика Павлова, на участке от проспекта Героев Харькова до Салтовского шоссе, будет прекращено с 10:00 до 16:00 20 декабря.".