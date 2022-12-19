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Чотири трамваї змінять маршрути в Харкові у вівторок

Суспільство 21:57   19.12.2022
Олена Нагорна
Чотири трамваї змінять маршрути в Харкові у вівторок Фото: Харківська міська рада

Рух трамваїв вулицею Академіка Павлова, на ділянці від проспекту Героїв Харкова до Салтівського шосе, буде припинено з 10:00 до 16:00 20 грудня.

Це пов’язано із виконанням робіт АТ “Харківобленерго”, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6 (частина 1): розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№6 (частина 2): розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – Парк машинобудівників;

№8 (частина 1): розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – Парк машинобудівників;

№8 (частина 2): розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідпропарк»;

28 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27, 28 (частина 2): розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – Парк машинобудівників.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 21:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв вулицею Академіка Павлова, на ділянці від проспекту Героїв Харкова до Салтівського шосе, буде припинено з 10:00 до 16:00 20 грудня.".