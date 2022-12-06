Три десятки тролейбусів, автобусів і трамваїв відновлюють роботу в Харкові
П’ять трамвайних, 12 тролейбусних та 11 автобусних маршрутів відновлюють роботу у Харкові з 7 грудня.
Як повідомляють у пресслужбі міськради, відзавтра почнуть курсувати:
– трамваї №3, 8, 20, 27, 28;
– тролейбуси №1, 3, 5, 6, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 51, 52;
– автобуси №43, 68, 69, 75, 204, 206, 208, 212, 219, 270, 281.
Усі вони виїжджатимуть на маршрути о 5:30.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що з 7 грудня метрополітен у Харкові змінює графік роботи – з 5:30 до 21:30.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 18:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять трамвайних, 12 тролейбусних та 11 автобусних маршрутів відновлюють роботу у Харкові з 7 грудня.".