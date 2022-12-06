Три десятка троллейбусов, автобусов и трамваев возобновляют работу в Харькове

Пять трамвайных, 12 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов возобновляют работу в Харькове с 7 декабря.

Как сообщают в пресс-службе горсовета, с завтрашнего дня начнут курсировать:

— трамваи №3, 8, 20, 27, 28;

— троллейбусы №1, 3, 5, 6, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 51, 52;

— автобусы №43, 68, 69, 75, 204, 206, 208, 212, 219, 270, 281.

Все они будут выезжать на маршруты в 5:30.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, с 7 декабря метрополитен в Харькове меняет график работы – с 5:30 до 21:30.