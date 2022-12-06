Метро в Харькове меняет график работы — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что теперь метро в городе будет работать дольше.

«С завтрашнего дня метрополитен в Харькове меняет график работы – с 5:30 до 21:30», — написал Терехов в telegram.

Напомним, накануне в Харковской области уменьшили длительность комендантского часа — он теперь длится с 23:00 до 5:00. В ХОВА отметили, что такое решение приняли в ответ на многочисленные обращения представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы.