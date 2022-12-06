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Метро в Харькове меняет график работы — Терехов

Общество 10:50   06.12.2022
Оксана Горун
Метро в Харькове меняет график работы — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что теперь метро в городе будет работать дольше.

«С завтрашнего дня метрополитен в Харькове меняет график работы – с 5:30 до 21:30», — написал Терехов в telegram.

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    • Напомним, накануне в Харковской области уменьшили длительность комендантского часа — он теперь длится с 23:00 до 5:00. В ХОВА отметили, что такое решение приняли в ответ на многочисленные обращения представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 10:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что теперь метро в городе будет работать дольше".