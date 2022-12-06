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Метро в Харкові змінює графік роботи – Терехов

Суспільство 10:50   06.12.2022
Оксана Горун
Метро в Харкові змінює графік роботи – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що тепер метро в місті працюватиме довше.

“Із завтрашнього дня метрополітен у Харкові змінює графік роботи – з 5:30 до 21:30”, – написав Терехов у телеграмі.

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    • Нагадаємо, напередодні в Харківській області зменшили тривалість комендантської години – вона тепер триває з 23:00 до 5:00. У ХОВА зазначили, що таке рішення ухвалили у відповідь на численні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної галузі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 10:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що тепер метро в місті працюватиме довше".