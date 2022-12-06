Метро в Харкові змінює графік роботи – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що тепер метро в місті працюватиме довше.
“Із завтрашнього дня метрополітен у Харкові змінює графік роботи – з 5:30 до 21:30”, – написав Терехов у телеграмі.
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Нагадаємо, напередодні в Харківській області зменшили тривалість комендантської години – вона тепер триває з 23:00 до 5:00. У ХОВА зазначили, що таке рішення ухвалили у відповідь на численні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної галузі.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 10:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що тепер метро в місті працюватиме довше".