Метро в Харкові змінює графік роботи – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що тепер метро в місті працюватиме довше.

“Із завтрашнього дня метрополітен у Харкові змінює графік роботи – з 5:30 до 21:30”, – написав Терехов у телеграмі.

Нагадаємо, напередодні в Харківській області зменшили тривалість комендантської години – вона тепер триває з 23:00 до 5:00. У ХОВА зазначили, що таке рішення ухвалили у відповідь на численні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної галузі.