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У Харкові подовжили маршрут тролейбуса на “Жуки”

Суспільство 11:31   20.12.2022
Оксана Горун
У Харкові подовжили маршрут тролейбуса на “Жуки”

Маршрут тролейбуса №55, який їде у бік селища Жуковського, подовжили до розворотного кола, повідомили в мерії.

Оновленим маршрутом тролейбус на “Жуки” їздить з 19 грудня.

“Тролейбус №55 відучора, 19 грудня, подовжив шлях прямування по пр. Жуковського до розворотного кола “Пр. Жуковського (сел. Жуковського)”, – повідомила пресслужба Харківської мерії із посиланням на департамент інфраструктури.

Таким чином, зараз маршрут 55-го тролейбуса наступний: “Пр. Жуковського” – пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – вул. Чкалова – вул. Лісопаркова – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Конституції (у зворотному напрямку: вул. Університетська – пров. Мечнікова – вул. Сумська і далі за маршрутом).

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Розклад руху тролейбуса: перше відправлення з пл. Конституції – о 5:10, із сел. Жуковського (біля церкви) – о 5:55; останні відправлення – о 20:35 та 21:19 відповідно.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 11:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Маршрут тролейбуса №55, який їде у бік селища Жуковського, подовжили до розворотного кола, повідомили в мерії".