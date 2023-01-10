В Харькове с 11 января запускают еще один автобусный маршрут
В Харькове появился еще один автобусный маршрут, который будет возить пассажиров с Холодной Горы, сообщили в мэрии.
Автобусный маршрут №22е «Ст. м. «Холодная Гора» – ул. Радиотехническая» будет работать со среды 11 января.
Он будет возить пассажиров из района Баварии и сел. Филипповка, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Автобус №22е будет курсировать так:
ст. м. «Холодная Гора» – ул. Полтавский Путь – ул. Дудинской – пр. Любови Малой – ул. Китаенко – пр. Ново-Баварский – ул. Герцена – ул. Некрасова – ул. Кибальчича – ул. Северокавказская – ул. Радиотехническая (поселок Филипповка); в обратном направлении: Карачевское шоссе – ул. Кибальчича – ул. Некрасова и дальше по маршруту.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 13:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове появился еще один автобусный маршрут, который будет возить пассажиров с Холодной Горы, сообщили в мэрии.".