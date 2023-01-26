Сегодня 26 января: какой праздник и день в истории

26 января по церковному календарю – память мучеников Ермила и Стратоника. В этот день найден самый большой в мире алмаз и при трагических обстоятельствах установлен рекорд Гиннесса по выживанию в авиакатастрофе.

Праздники и памятные даты 26 января

26 января в Украине – День работника контрольно-ревизионной службы. В мире отмечают Международный день таможенника.

26 января в истории

26 января 1244 года в хрониках впервые появилось название поселения Берлин. Оставалось 779 лет до момента, когда там заявят о передаче Украине танков «Леопард».

26 января 1788 года «Первый Флот» бросил якорь в заливе Порт-Джексон в Австралии. 11 парусных кораблей доставили на континент первых европейских поселенцев — около полутора тысяч человек. Большинство из них (около 800) составляли осужденные, в том числе – 192 женщины.

26 января 1905 года в Южной Африке обнаружили самый большой в мире алмаз «Куллинан». Его вес составил 3106,75 карата. Алмаз, также называемый «Звезда Африки», вручили английскому королю Эдуарду VII в день рождения. Король поручил огранку лично основателю голландской фирмы «I.J Asscher diamond company» (ныне «Royal Asscher Diamond Company»), лучшему гранильщику Европы Йозефу Ашеру. Ашер обладал уникальным умением «открыть» камень – найти на поверхности единственную точку и рассчитать удар, который позволит разбить камень по уже имеющимся трещинам и освободить от посторонних включений. Ашер изучал алмаз-гигант несколько месяцев. Далее сделал на нем едва заметную царапину, по которой ударил в присутствии нескольких знаменитых ювелиров и потерял сознание от волнения. Но рассчитал гранильщик все верно. Придя в себя, он нанес несколько ударов по обломкам алмаза, в конце концов получив 2 больших монолитных блока, 7 средних и около ста мелких осколков чистой воды. Все это обрабатывали далее в течение двух лет. В результате ювелиры изготовили 2 огромных, 7 больших и 96 мелких бриллиантов.

26 января 1972 года югославская стюардесса Весна Вулович стала единственным человеком, выжившим в крушении самолета DC-9 над Хинтерхермсдорфом. Самолет упал с высоты 10 159 метров. Вулович, которая вообще не должна была работать в этот день, а подменяла подругу, в момент взрыва на борту самолета, находилась в хвосте. Она была пристегнута ремнями безопасности. Хотя пир такой высоте падения вряд ли это можно считать решающим фактором выживания. Живую стюардессу среди обломков самолета обнаружили местные жители — еще до прибытия спасателей. Вулович была в коме. В таком состоянии ее доставили в больницу, где она провела несколько месяцев. У женщины был перелом черепа, сломаны обе ноги и три позвонка. Несмотря на это, она пришла в сознание и первое, о чем попросила, — покурить. Момент крушения стюардесса так и не вспомнила. Некоторое время она была парализована по пояс, но вскоре сумела встать на ноги. Впрочем, стюардессой больше не работала — заняла административную должность в своей авиакомпании JAT. Вулович вышла замуж, но детей не родила. Умерла в 2016 году, когда ей было 66. Имя стюардессы в 1985 году внесли в Книгу рекордов Гиннесса – как человека, выжившего при свободном падении без парашюта с наибольшей высоты.

26 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Японией.

26 января 2001 года в Черном море (в 150 км от Севастополя) затонул украинский теплоход «Память Меркурия». При этом погибли 20 человек из 54, находившихся на борту. Официально 12 считаются погибшими, а 8 – пропавшими без вести. В затоплении теплохода расследовавшая катастрофу госкомиссия и прокуратура обвинили капитана Леонида Пономаренко из-за многочисленных нарушений в распределении груза внутри и эксплуатации судна. Более чем через 10 лет после трагедии, Нахимовский райсуд Севастополя признал Пономаренко невиновным, а близким пострадавших в катастрофе отказали в компенсациях материального и морального ущерба (более 60 млн грн) предприятиями «Сата» (владелец корабля) и «Алан-Тур» (фрахтовщик судна).

Церковный праздник 26 января

26 января христиане чтят память мучеников Ермила и Стратоника. Святые мученики, по происхождению славяне, жили в начале IV века, при гонителе христиан императоре Ликинии. Они были друзьями. Святой Ермил служил диаконом в городе Сингидон (Белград). Был приговорен Ликинием к тюремному заключению. Он принял жестокие мучения за Христа, но остался непреклонен. Стратоник был тюремным смотрителем и тайным христианином. Увидев страшные мучения своего друга, не смог удержаться от слез и признался, что тоже христианин. Его тоже пытали. После пыток мучеников зашили в сети и бросили в Дунай. Тела святых на третий день обнаружили христиане и похоронили близ Сингидона.

Народные приметы

Если кошка заснула на подоконнике – скоро потеплеет. А если скребет когтями пол – будет метель.

Если собака свернулась калачиком во сне – к морозам.

Если птицы вьются у окон – к ранней весне.

Что нельзя делать 26 января

Нельзя ругать и бить кошек и собак.

Нельзя венчаться и играть свадьбу.