Сьогодні 26 січня: яке свято та день в історії

26 січня за церковним календарем – пам’ять мучеників Єрмила та Стратоніка. Цього дня знайдено найбільший у світі алмаз і за трагічних обставин встановлено рекорд Гіннесса з виживання в авіакатастрофі.

Свята та пам’ятні дати 26 січня

26 січня в Україні – День працівника контрольно-ревізійної служби. У світі відзначають Міжнародний день митника.

26 січня в історії

26 січня 1244 року у хроніках вперше з’явилася назва поселення Берлін. Залишалося 779 років до моменту, коли там заявлять про передачу Україні танків “Леопард”.

26 січня 1788 року “Перший Флот” кинув якір у затоці Порт-Джексон в Австралії. 11 вітрильних кораблів доставили на континент перших європейських поселенців – близько півтори тисячі людей. Більшість із них (близько 800) складали засуджені, у тому числі – 192 жінки.

26 січня 1905 року в Південній Африці виявили найбільший у світі алмаз “Куллінан”. Його вага становила 3106,75 карата. Алмаз, також званий “Зірка Африки”, вручили англійському королю Едуарду VII у день народження. Король доручив огранювання особисто засновнику голландської фірми “IJ Asscher diamond company” (нині “Royal Asscher Diamond Company”), найкращому гранильнику Європи Йозефу Ашеру. Ашер мав унікальне вміння “відкрити” камінь – знайти на поверхні єдину точку та розрахувати удар, який дозволить розбити камінь по тріщинах, що вже є, і звільнити від сторонніх включень. Ашер вивчав алмаз-гігант кілька місяців. Далі зробив на ньому ледь помітну подряпину, по якій вдарив у присутності кількох знаменитих ювелірів і знепритомнів від хвилювання. Але розрахував гранильник все правильно. Прийшовши до тями, він завдав кілька ударів по уламках алмазу, зрештою отримавши 2 великі монолітні блоки, 7 середніх і близько ста дрібних осколків чистої води. Усе це обробляли далі протягом двох років. У результаті ювеліри виготовили 2 величезних, 7 великих та 96 дрібних діамантів.

26 січня 1972 року югославська стюардеса Весна Вуловіч стала єдиною людиною, яка вижила в аварії літака DC-9 над Хінтерхермсдорфом. Літак упав із висоти 10 159 метрів. Вуловіч, яка взагалі не мала працювати цього дня, а підміняла подругу, в момент вибуху на борту літака, перебувала у хвості. Вона була пристебнута ременями безпеки. Хоча навряд чи за такої висоті падіння це можна вважати вирішальним фактором виживання. Живу стюардесу серед уламків літака виявили місцеві мешканці – ще до прибуття рятувальників. Вуловіч була в комі. У такому стані її доправили до лікарні, де вона провела кілька місяців. У жінки був перелом черепа, зламані обидві ноги та три хребці. Незважаючи на це, вона прийшла до тями та перше, про що попросила, – покурити. Момент аварії стюардеса так і не згадала. Деякий час вона була паралізована до пояса, але незабаром зуміла стати на ноги. Втім, стюардесою більше не працювала – обійняла адміністративну посаду у своїй авіакомпанії JAT. Вулович вийшла заміж, але дітей не народила. Померла у 2016 році, коли їй було 66. Ім’я стюардеси у 1985 році внесли до Книги рекордів Гіннеса – як людини, яка вижила при вільному падінні без парашута з найбільшої висоти.

26 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Японією.

26 січня 2001 року в Чорному морі (150 км від Севастополя) затонув український теплохід “Пам’ять Меркурія”. При цьому загинули 20 людей із 54, які перебували на борту. Офіційно 12 вважаються загиблими, а 8 – зниклими безвісти. У затопленні теплохода держкомісія і прокуратура, що розслідувала катастрофу, звинуватили капітана Леоніда Пономаренка через численні порушення в розподілі вантажу всередині та експлуатації судна. Більше ніж через 10 років після трагедії, Нахімовський райсуд Севастополя визнав Пономаренка невинним, а близьким постраждалих у катастрофі відмовили в компенсаціях матеріальних та моральних збитків (понад 60 млн грн) підприємствами “Сата” (власник корабля) та “Алан-Тур” (фрахтувальник судна).

Церковне свято 26 січня

26 січня християни вшановують пам’ять мучеників Єрмила та Стратоніка. Святі мученики, за походженням слов’яни, жили на початку IV століття, при гонителі християн імператорі Лікінії. Вони були друзями. Святий Єрміл служив дияконом у місті Сінгідон (Бєлград). Був засуджений Лікінієм до ув’язнення. Він прийняв жорстокі муки за Христа, але залишився непохитним. Стратонік був тюремним доглядачем та таємним християнином. Побачивши страшні муки свого друга, не зміг утриматися від сліз і зізнався, що християнин теж. Його теж катували. Після тортур мучеників зашили в сіті й кинули до Дунаю. Тіла святих на третій день виявили християни та поховали поблизу Сінгідону.

Народні прикмети

Якщо кішка заснула на підвіконні – незабаром потеплішає. А якщо шкребе кігтями підлогу – буде хуртовина.

Якщо собака згорнувся калачиком уві сні – до морозів.

Якщо птахи в’ються біля вікон – до ранньої весни.

Що не можна робити 26 січня

Не можна лаяти та бити кішок та собак.

Не можна вінчатися та грати весілля.