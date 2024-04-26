Удар по Дергачах: пожежу загасили, з вогнем боролися близько 5 годин (фото)
О 15:26 рятувальники ліквідували наслідки ворожого авіаудару по приватному сектору у місті Дергачі на Харківщині.
«В будинку виникла пожежа, з якою рятувальники боролись близько 5 годин. 15 осіб особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС були залучені для ліквідації наслідків цього ворожого удару», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Нагадаємо, близько 10:30 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщині. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляв, що окупанти завдають ударів по Дергачах. Пізніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБ по центру Дергачів постраждали дівчата 16 та 5 років, а також хлопчик 4 років та жінка 52 років. Крім цього, він поінформував, що внаслідок удару загорівся двоповерховий будинок. У МВС України показали фото з місця удару. Пізніше начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов уточнив, що РФ вдарила двома КАБ. Одне влучення – в електропідстанцію, друге – у приватний сектор. За даними ГУНП у Харківській області, росіяни вдарили по населеному пункту авіабомбою УМПБ Д-30.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, Дергачі, пожежа, потушили, спасатели, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 15:26 рятувальники ліквідували наслідки ворожого авіаудару по приватному сектору у місті Дергачі на Харківщині.".