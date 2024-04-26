Гасять пожежу, розбирають завали: ДСНСники працюють на місці удару в Дергачах

Рятувальники усувають наслідки «прильоту» КАБ на місто Дергачі на Харківщині.

«КАБ влучила у приватне домоволодіння, частково зруйнувавши та пошкодивши двоповерховий житловий будинок та надвірні забудови. Там трапилась пожежа площею близько 200 кв .м. В результаті вибуху постраждали чотири людини, з них троє дітей. На місці працюють 3 оперативні підрозділи ДСНС. Вони гасять пожежу і розбирають завали», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

В ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що, попередньо, росіяни вдарили по населеному пункту авіабомбою УМПБ Д-30.

Нагадаємо, близько 10:30 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщині. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляв, що окупанти завдають ударів по Дергачах. Пізніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБ по центру Дергачів постраждали дівчата 16 та 5 років, а також хлопчик 4 років та жінка 52 років. Крім цього, він поінформував, що внаслідок удару загорівся двоповерховий будинок. У МВС України показали фото з місця удару. Пізніше начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов уточнив, що РФ вдарила двома КАБ. Одне влучення – в електропідстанцію, друге – приватним сектором.