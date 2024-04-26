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Тушат пожар, разбирают завалы: ГСЧСники работают на месте удара в Дергачах

Репортаж 14:08   26.04.2024
Виктория Яковенко
Тушат пожар, разбирают завалы: ГСЧСники работают на месте удара в Дергачах Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели устраняют последствия прилета КАБ на город Дергачи на Харьковщине.

«КАБ попала в частное домовладение, частично разрушив и повредив двухэтажный жилой дом и дворовые застройки. Там произошел пожар площадью около 200 кв. м. В результате взрыва пострадали четыре человека, из них трое детей. На месте работают 3 оперативных подразделения ГСЧС. Они тушат пожар и разбирают завалы», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что предварительно, россияне ударили по населенному пункту авиабомбой УМПБ Д-30.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет, а также мальчик 4 лет и женщина 52 лет. Кроме этого, он проинформировал, что в результате удара загорелся двухэтажный дом. В МВД Украины показали фото с места удара. Позже начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что по городу РФ ударила двумя КАБ. Одно попадание — в электроподстанцию, второе – по частному сектору.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 14:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели устраняют последствия прилета КАБ на город Дергачи на Харьковщине.".