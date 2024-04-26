Удар по Дергачам: пожар потушили, с огнем боролись около 5 часов (фото)

В 15:26 спасатели ликвидировали последствия вражеского авиаудара по частному сектору в городе Дергачи на Харьковщине.

«В доме произошел пожар, с которым спасатели боролись около 5 часов. 15 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС были привлечены для ликвидации последствий этого вражеского удара», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет, а также мальчик 4 лет и женщина 52 лет. Кроме этого, он проинформировал, что в результате удара загорелся двухэтажный дом. В МВД Украины показали фото с места удара. Позже начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что по городу РФ ударила двумя КАБ. Одно попадание — в электроподстанцию, второе – по частному сектору. По данным ГУНП в Харьковской области, россияне ударили по населенному пункту авиабомбой УМПБ Д-30.