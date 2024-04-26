Поранені волонтери – росіяни вдарили дроном по цивільній автівці на Харківщині
Сьогодні о 12:30 у селі Сотницький Козачок Богодухівського району росіяни атакували дроном машину, де знаходилося подружжя волонтерів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син», – розповів Синєгубов.
Росіяни атакували машину після того, як волонтери видали мешканцям села гуманітарну допомогу.
Читайте також: Величезний ворожий розвіддрон SuperCam збили на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дрон, Олег Синегубов, росіяни, удар, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Поранені волонтери – росіяни вдарили дроном по цивільній автівці на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 16:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні о 12:30 у селі Сотницький Козачок Богодухівського району росіяни атакували дроном машину, де знаходилося подружжя волонтерів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".