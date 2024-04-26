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Поранені волонтери – росіяни вдарили дроном по цивільній автівці на Харківщині

Події 16:46   26.04.2024
Оксана Якушко
Поранені волонтери – росіяни вдарили дроном по цивільній автівці на Харківщині

Сьогодні о 12:30 у селі Сотницький Козачок Богодухівського району росіяни атакували дроном машину, де знаходилося подружжя волонтерів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син», – розповів Синєгубов.

Росіяни атакували машину після того, як волонтери видали мешканцям села гуманітарну допомогу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 16:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні о 12:30 у селі Сотницький Козачок Богодухівського району росіяни атакували дроном машину, де знаходилося подружжя волонтерів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".