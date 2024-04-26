Ранены волонтеры – РФ ударила дроном по гражданскому автомобилю на Харьковщине
Сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района россияне атаковали дроном машину, где находились супруги-волонтеры, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: мужчина 56 лет и его 54-летняя жена. Также за медицинской помощью обратился их 18-летний сын», – рассказал Синегубов.
Россияне атаковали машину после того, как волонтеры выдали жителям села гуманитарную помощь.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дрон, Олег Синегубов, россияне, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 16:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района россияне атаковали дроном машину, где находились супруги волонтеров, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".