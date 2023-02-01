Сегодня 1 февраля: какой праздник и день в истории

1 февраля по церковному календарю – память Макария Великого. В этот день на острове в Тихом океане обнаружили прототипа Робинзона Крузо, в Украине произошло Летковское сражение, а в США взорвался шаттл «Колумбия».

Праздники и памятные даты 1 февраля

Государственных и профессиональных праздников Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН стартует Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений. Также 1 февраля – Международный день десерта.

1 февраля в истории

1 февраля 1709 года команда британского корабля «Герцог» обнаружила на незаселенном острове в Тихом океане моряка Александра Селькирка. До этого момента он прожил на острове Мас-а-Тьерра (ныне Робинзон-Крузо) одиночкой четыре года и четыре месяца. Именно Селькирка считают прототипом героя романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Интересно, что остров, на котором нашли Селькирка, в дальнейшем получил название Робинзон-Крузо. Но неподалеку, в том же архипелаге, сейчас есть и остров Александр-Селькирк. В 2008 году британские археологи обнаружили на острове место стоянки Селькирка. По их данным, житель-одиночка построил два шалаша и наблюдательный пункт. Также там обнаружили несколько навигационных приборов начала XVIII века, которые, как полагают, принадлежали «Робинзону».

1 февраля 1919 года состоялось Летковское сражение между воинами Черноморских куреней Армии УНР и войсками большевистской Красной гвардии, которые наступали на Киев. В бою участвовали воины 1-го и 2-го Черноморских куреней армии УНР. Их противниками были большевистские войска (вероятно, под командованием Щорса). В этом бою погибли 14 воинов УНР, еще двое впоследствии скончались от ран. Погибших похоронили в братской могиле, а большевики, захватив Летки, продолжили наступление и 5 февраля вошли в Киев.

1 февраля 1922 года политбюро ЦК КП(б)У приняло решение о вывозе 8 млн пудов хлеба из голодающей Украины в Россию.

1 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Румынией.

1 февраля 2003 года взорвался американский шаттл «Колумбия». Это произошло при заходе на посадку. Погибли все семь членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон.

Церковный праздник 1 февраля

1 февраля христиане чтят память преподобного Макария Великого, Египетского. Макарий воспитывался в христианской семье, после смерти родителей начал проходить безмолвную монашескую жизнь. Жил в пустыне, был учеником Антония Великого. Макария стали называть «юношей-старцем» ведь, едва достигнув тридцатилетнего возраста, он проявил себя опытным монахом. Когда Макарию исполнилось 40 лет, его посвятили в сан священника. Он стал настоятелем монахов, живших в Скитской пустыне. Имел дар чудотворения и исцелял людей. Макария преследовали во времена царствования императора Валента. Вместе с Макарием Александрийским Макария Великого высадили на пустынный остров, где обитали язычники. Там старцы молитвами исцелили дочь жреца, после чего все жители острова приняли крещение. Преподобный Макарий дожил до 97 лет. В наследство от него осталось 50 бесед и 7 подвижнических слов.

Народные приметы

Погода 1 февраля предсказывает погоду в течение всего месяца: каким будет первый день, таков и весь февраль.

Если в этот день сильные морозы, то лето будет теплым.

Что нельзя делать 1 февраля

Нельзя тяжело физически работать.

Лучше не стричься и не надевать темную одежду.