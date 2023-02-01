Сьогодні 1 лютого: яке свято та день в історії

1 лютого за церковним календарем – пам’ять Макарія Великого. Цього дня на острові в Тихому океані виявили прототипа Робінзона Крузо, в Україні відбувся Літківський бій, а в США вибухнув шатл “Колумбія”.

Свята та пам’ятні дати 1 лютого

Державних та професійних свят України цього дня не відзначають.

Під егідою ООН стартує Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. Також 1 лютого – Міжнародний день десерту.

1 лютого в історії

1 лютого 1709 року команда британського корабля “Герцог” виявила на незаселеному острові в Тихому океані моряка Олександра Селкірка. До цього моменту він прожив на острові Мас-а-Тьєрра (нині Робінзон-Крузо) одинаком чотири роки та чотири місяці. Саме Селкірка вважають прототипом героя роману Даніеля Дефо “Робінзон Крузо”. Цікаво, що острів, на якому знайшли Селкірка, надалі отримав назву Робінзон-Крузо. Але неподалік, у тому самому архіпелазі, зараз є й острів Олександр-Селкірк. 2008 року британські археологи виявили на острові місце стоянки Селкірка. За їхніми даними, мешканець-одинак ​​побудував тут два курені та спостережний пункт. Також там виявили кілька навігаційних приладів початку XVIII століття, які, як вважають, належали “Робінзону”.

1 лютого 1919 року відбувся Літківський бій між воїнами Чорноморських куренів Армії УНР та військами більшовицької Червоної гвардії, що наступали на Київ. У бою брали участь воїни 1-го та 2-го Чорноморських куренів армії УНР. Їхніми противниками були більшовицькі війська (ймовірно, під командуванням Щорса). У цьому бою загинуло 14 воїнів УНР, ще двоє згодом померли від ран. Загиблих поховали у братській могилі, а більшовики, захопивши Літки, продовжили наступ і 5 лютого увійшли до Києва.

1 лютого 1922 року політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з України, яка й так голодувала, до Росії.

1 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Румунією.

1 лютого 2003 року вибухнув американський шатл “Колумбія”. Це сталося під час заходу на посадку. Загинули всі семеро членів екіпажу, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.

Церковне свято 1 лютого

1 лютого християни вшановують пам’ять преподобного Макарія Великого, Єгипетського. Макарій виховувався в християнській сім’ї, після смерті батьків почав проходити безмовне чернече життя. Жив у пустелі, був учнем Антонія Великого. Макарія стали називати “юнаком-старцем” адже, тільки-но досягши тридцятирічного віку, він виявив себе досвідченим ченцем. Коли Макарію виповнилося 40 років, його посвятили у сан священника. Він став настоятелем ченців, які мешкали в Скитській пустелі. Мав дар чудотворення та зцілював людей. Макарія переслідували за часів царювання імператора Валента. Разом із Макарієм Олександрійським Макарія Великого висадили на пустельний острів, де мешкали язичники. Там старці молитвами зцілили дочку жерця, після чого всі мешканці острова прийняли хрещення. Преподобний Макарій дожив до 97 років.

Народні прикмети

Погода 1 лютого передбачає погоду протягом усього місяця: яким буде перший день, такий і весь лютий.

Якщо в цей день сильні морози, то літо буде теплим.

Що не можна робити 1 лютого

Не можна тяжко фізично працювати.

Краще не стригтися та не вдягати темний одяг.