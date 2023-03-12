В громаде на Харьковщине выдают стройматериалы для починки домов: как получить
Купянская тергромада полностью обеспечена стройматериалами, заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.
По словам руководителя самой обстреливаемой громады Харьковщины, стройматериалы получили от международных фондов и благотворительных организаций.
«Купянская территориальная громада полностью обеспечена необходимыми строительными материалами», — заявил Беседин в facebook.
Так он, по всей видимости, отреагировал на вопрос, который накануне задали начальнику ХОВА Олегу Синегубову в эфире нацмарафона. «Люди обращаются за средствами на пленку или за пленкой. Им говорят: «Пленки нет», — передала слова местных жителей ведущая.
По информации Беседина, пленка для забивания окон в городе есть, как и многое другое. Сейчас для получения доступны:
— тарпаулин (пленка);
— OSB плита;
— фанера;
— рубероид;
— брус деревянный;
— гвозди.
Также в наличии — наборы для ремонта, включающие:\
— пленка – 6 м;
— OSB плита – 4 шт.;
— брус деревянный 50х50 (2 м) – 4 шт.;
— рейка деревянная (2 м) – 10 шт.;
— пенопласт – 6 шт.;
— гвозди (40 мм) – 0,5 кг;
— гвозди (70 мм) – 0,5 кг;
— клей жидкие гвозди – 1 шт.;
— пена монтажная – 1 шт.;
— скотч – 1 шт.
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«Для получения необходимых для ремонта поврежденного имущества строительных материалов обращаться ежедневно с 9:00 до 16:00 в управление ЖКХ, благоустройства и капитального строительства Купянского городского совета. За информацией обращаться на телефон горячей линии Купянской ГВА: понедельник – суббота 9:00 – 16:00. +38 066 955 05 63 (WhatsApp)», — сообщил все контакты руководитель громады.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 17:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянская тергромада полностью обеспечена стройматериалами, заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин".