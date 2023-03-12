В громаде на Харьковщине выдают стройматериалы для починки домов: как получить

Купянская тергромада полностью обеспечена стройматериалами, заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

По словам руководителя самой обстреливаемой громады Харьковщины, стройматериалы получили от международных фондов и благотворительных организаций.

«Купянская территориальная громада полностью обеспечена необходимыми строительными материалами», — заявил Беседин в facebook.

Так он, по всей видимости, отреагировал на вопрос, который накануне задали начальнику ХОВА Олегу Синегубову в эфире нацмарафона. «Люди обращаются за средствами на пленку или за пленкой. Им говорят: «Пленки нет», — передала слова местных жителей ведущая.

По информации Беседина, пленка для забивания окон в городе есть, как и многое другое. Сейчас для получения доступны:

— тарпаулин (пленка);

— OSB плита;

— фанера;

— рубероид;

— брус деревянный;

— гвозди.

Также в наличии — наборы для ремонта, включающие:\

— пленка – 6 м;

— OSB плита – 4 шт.;

— брус деревянный 50х50 (2 м) – 4 шт.;

— рейка деревянная (2 м) – 10 шт.;

— пенопласт – 6 шт.;

— гвозди (40 мм) – 0,5 кг;

— гвозди (70 мм) – 0,5 кг;

— клей жидкие гвозди – 1 шт.;

— пена монтажная – 1 шт.;

— скотч – 1 шт.

«Для получения необходимых для ремонта поврежденного имущества строительных материалов обращаться ежедневно с 9:00 до 16:00 в управление ЖКХ, благоустройства и капитального строительства Купянского городского совета. За информацией обращаться на телефон горячей линии Купянской ГВА: понедельник – суббота 9:00 – 16:00. +38 066 955 05 63 (WhatsApp)», — сообщил все контакты руководитель громады.