Глава ХОВА рассказал, как жителям Купянска получить пленку для закрытия окон
Пленка для закрытия окон в городе Купянск Харьковской области, страдающем от вражеских ударов, — есть. Чтобы ее получить, необходимо подать соответствующую заявку.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос ведущей.
«Поврежденные дома. Люди обращаются за средствами на пленку или за пленкой. Им говорят: «Пленки нет». Возможно сейчас, учитывая уязвимость Купянска, деньги на то, чтобы восстановить окна хоть пленкой не выделяются, потому что нет в том необходимости? Город постоянно обстреливается. Возможно так?», — спросила она.
«Нет финансовой возможности по выделению средств в частности города Купянск, городской военной администрации. Все строительные материалы мы получаем от наших международных партнеров. Пожалуйста, я прошу, все абсолютно заявки любым способом подавать в городскую военную администрацию, или районную, или к нам непосредственно, в областную. И мы будем реагировать», — заверил Синегубов.
Также глава ХОВА подчеркнул, что эвакуация из Купянска и района является бесплатной, как и проживание на новом месте, в частности в Харькове. Речь может идти только об оплате коммунальных услуг.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 13:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пленка для закрытия окон в городе Купянск Харьковской области, страдающем от вражеских ударов, — есть. Чтобы ее получить, необходимо подать…".