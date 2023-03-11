Глава ХОВА рассказал, как жителям Купянска получить пленку для закрытия окон

Пленка для закрытия окон в городе Купянск Харьковской области, страдающем от вражеских ударов, — есть. Чтобы ее получить, необходимо подать соответствующую заявку.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос ведущей.

«Поврежденные дома. Люди обращаются за средствами на пленку или за пленкой. Им говорят: «Пленки нет». Возможно сейчас, учитывая уязвимость Купянска, деньги на то, чтобы восстановить окна хоть пленкой не выделяются, потому что нет в том необходимости? Город постоянно обстреливается. Возможно так?», — спросила она.

«Нет финансовой возможности по выделению средств в частности города Купянск, городской военной администрации. Все строительные материалы мы получаем от наших международных партнеров. Пожалуйста, я прошу, все абсолютно заявки любым способом подавать в городскую военную администрацию, или районную, или к нам непосредственно, в областную. И мы будем реагировать», — заверил Синегубов.

Также глава ХОВА подчеркнул, что эвакуация из Купянска и района является бесплатной, как и проживание на новом месте, в частности в Харькове. Речь может идти только об оплате коммунальных услуг.