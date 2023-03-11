Live
  • Субота 11.03.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

Голова ХОВА розповів, як жителям Куп’янська отримати плівку для закриття вікон

Суспільство 13:42   11.03.2023
Елена Нагорная
Голова ХОВА розповів, як жителям Куп’янська отримати плівку для закриття вікон Фото: Телеграм Олега Синєгубова

Плівка для закриття вікон у місті Куп’янськ Харківської області, що страждає від ворожих ударів, є. Щоб її отримати, необхідно подати відповідну заявку.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів в етері національного телемарафону, відповідаючи на запитання ведучої.

“Пошкоджені будинки. Люди звертаються за коштами на плівку чи за плівкою. Їм кажуть: «Плівки немає». Можливо зараз, зважаючи на вразливість Куп’янська, гроші на те, щоб безпосередньо в якийсь спосіб відновити хоч плівкою пошкоджені не виділяються, бо немає в тому потреби? Місто постійно обстрілюється. Можливо так?”, – запитала вона.

“Немає фінансової можливості щодо виділення коштів зокрема міста Куп’янськ, міської військової адміністрації. Усі будівельні матеріали ми отримуємо від наших міжнародних партнерів і, будь ласка, я прошу – всі абсолютно заявки у будь-який спосіб подавати до міської військової адміністрації, або районної, бо до нас безпосередньо, до обласної. І ми будемо реагувати”, — запевнив Синєгубов.

Також голова ХОВА наголосив, що евакуація з Куп’янської громади є безкоштовною, як і проживання на новому місці, зокрема в Харкові. Може йтися лише про оплату комунальних послуг.

Читайте також:  Обов’язкова евакуація з Куп’янська: 500 сім’ям пропонують житло у Житомирі

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

12:50
Вирішується, – Синєгубов про перспективи запуску електротранспорту в Харкові
12:18
Який вигляд мають смертельні “сюрпризи”, залишені ворогом на Харківщині (фото)
11:38
“Вас раздавят танками”: фанат РФ у Харкові піде під суд за розповіді сусідам
11:10
Сімох п’яних водіїв спіймали за добу на дорогах Харківщини – Тимошко
10:45
СБУ спіймала колаборанта, який увімкнув на Куп’янщині “Россию 24” й інше росТБ

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Голова ХОВА розповів, як жителям Куп’янська отримати плівку для закриття вікон»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 13:42;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Плівка для закриття вікон у місті Куп’янськ Харківської області, що страждає від ворожих ударів, є. Щоб її отримати, необхідно подати відповідну заявку.".