Голова ХОВА розповів, як жителям Куп’янська отримати плівку для закриття вікон
Плівка для закриття вікон у місті Куп’янськ Харківської області, що страждає від ворожих ударів, є. Щоб її отримати, необхідно подати відповідну заявку.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів в етері національного телемарафону, відповідаючи на запитання ведучої.
“Пошкоджені будинки. Люди звертаються за коштами на плівку чи за плівкою. Їм кажуть: «Плівки немає». Можливо зараз, зважаючи на вразливість Куп’янська, гроші на те, щоб безпосередньо в якийсь спосіб відновити хоч плівкою пошкоджені не виділяються, бо немає в тому потреби? Місто постійно обстрілюється. Можливо так?”, – запитала вона.
“Немає фінансової можливості щодо виділення коштів зокрема міста Куп’янськ, міської військової адміністрації. Усі будівельні матеріали ми отримуємо від наших міжнародних партнерів і, будь ласка, я прошу – всі абсолютно заявки у будь-який спосіб подавати до міської військової адміністрації, або районної, бо до нас безпосередньо, до обласної. І ми будемо реагувати”, — запевнив Синєгубов.
Також голова ХОВА наголосив, що евакуація з Куп’янської громади є безкоштовною, як і проживання на новому місці, зокрема в Харкові. Може йтися лише про оплату комунальних послуг.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 13:42;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Плівка для закриття вікон у місті Куп’янськ Харківської області, що страждає від ворожих ударів, є. Щоб її отримати, необхідно подати відповідну заявку.".