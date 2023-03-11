Голова ХОВА розповів, як жителям Куп’янська отримати плівку для закриття вікон

Плівка для закриття вікон у місті Куп’янськ Харківської області, що страждає від ворожих ударів, є. Щоб її отримати, необхідно подати відповідну заявку.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів в етері національного телемарафону, відповідаючи на запитання ведучої.

“Пошкоджені будинки. Люди звертаються за коштами на плівку чи за плівкою. Їм кажуть: «Плівки немає». Можливо зараз, зважаючи на вразливість Куп’янська, гроші на те, щоб безпосередньо в якийсь спосіб відновити хоч плівкою пошкоджені не виділяються, бо немає в тому потреби? Місто постійно обстрілюється. Можливо так?”, – запитала вона.

“Немає фінансової можливості щодо виділення коштів зокрема міста Куп’янськ, міської військової адміністрації. Усі будівельні матеріали ми отримуємо від наших міжнародних партнерів і, будь ласка, я прошу – всі абсолютно заявки у будь-який спосіб подавати до міської військової адміністрації, або районної, бо до нас безпосередньо, до обласної. І ми будемо реагувати”, — запевнив Синєгубов.

Також голова ХОВА наголосив, що евакуація з Куп’янської громади є безкоштовною, як і проживання на новому місці, зокрема в Харкові. Може йтися лише про оплату комунальних послуг.