У громаді на Харківщині видають будматеріали для ремонту будинків: як отримати

Куп’янська тергромада повністю забезпечена будматеріалами, заявив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

За словами керівника громади, що найбільш обстрілюється, будматеріали отримали від міжнародних фондів та благодійних організацій.

“Куп’янська територіальна громада повністю забезпечена необхідними будівельними матеріалами”, – заявив Беседін у фейсбуці.

Так він, імовірно, відреагував на питання, яке напередодні поставили начальнику ХОВА Олегу Синєгубову в етері нацмарафону. “Люди звертаються за коштами на плівку чи за плівкою. Їм кажуть: “Плівки немає”, – передала слова місцевих жителів ведуча.

За інформацією Беседіна, плівка для забивання вікон у місті є, як і багато іншого. Наразі для отримання доступні:

– тарпаулін (плівка)

– OSB плита

– фанера

– руберойд

– брус дерев’яний

– цвяхи

Також у наявності – набори для ремонту, що включають:

– плівка – 6 м;

– OSB плита – 4 шт.;

– брус дерев’яний 50х50 (2 м) – 4 шт.;

– рейка дерев’яна (2 м) – 10 шт.;

– пінопласт – 6 шт.;

– цвяхи (40 мм) – 0,5 кг;

– цвяхи (70 мм) – 0,5 кг;

– клей рідкі цвяхи – 1 шт.;

– піна монтажна – 1 шт.;

– скотч – 1 шт.

“Для отримання необхідних для ремонту пошкодженого майна будівельних матеріалів звертатися щоденно з 9:00 до 16:00 до управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп’янської міської ради. За інформацією звертатися на телефон гарячої лінії Куп’янської МВА: понеділок – субота 9:00 – 16:00, +38 066 955 05 63 (WhatsApp)“, – повідомив усі контакти керівник громади.