В течение суток враг бил по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ. Враг обстрелял населенные пункты Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерное и Бударки.
На Купянском направлении армия РФ наступательных действий не проводила, активно применяла БпЛА для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлинск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".