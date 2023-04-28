В течение суток враг бил по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб

Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ. Враг обстрелял населенные пункты Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерное и Бударки.

На Купянском направлении армия РФ наступательных действий не проводила, активно применяла БпЛА для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлинск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка и Берестовое.