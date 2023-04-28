Live
  • Пятница 28.04.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

В течение суток враг бил по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб

Происшествия 18:32   28.04.2023
Елена Нагорная
В течение суток враг бил по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ. Враг обстрелял населенные пункты Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерное и Бударки.

На Купянском направлении армия РФ наступательных действий не проводила, активно применяла БпЛА для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлинск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка и Берестовое.

Читайте также: Враг активизировался: на Харьковщине обстрел 20 населенных пунктов, летал БпЛА

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:49
Запущены ракеты: начальник Харьковского гарнизона призывает быть осторожными
18:32
В течение суток враг бил по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб
15:39
В Харькове разворовали 150 тыс грн при ремонте больницы: обвиняют подрядчика
13:54
Мужчина, резавший колеса автомобилей на Салтовке, нанес ущерб на 250 тыс грн
11:27
На Купянско-Лиманском направлении за сутки уничтожили по 2 миномета и пушки РФ

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В течение суток враг бил по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 18:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".