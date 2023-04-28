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Протягом доби ворог гатив по Харківщині з мінометів та артилерії – Генштаб

Події 18:32   28.04.2023
Олена Нагорна
Протягом доби ворог гатив по Харківщині з мінометів та артилерії – Генштаб

Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку зберігається військова присутність супротивника у прикордонних з Україною районах РФ. Ворог обстріляв населені пункти Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне та Бударки.

На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних дій не проводила, активно застосовувала БпЛА для корегування вогню артилерії. Обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка та Берестове.

Читайте також: Ворог активізувався: на Харківщині обстріл 20 населених пунктів, літав БпЛА

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 18:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".