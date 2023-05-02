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Глава громады под Харьковом награжден орденом «За мужество» III степени (фото)

Политика 21:24   02.05.2023
Елена Нагорная
Глава громады под Харьковом награжден орденом «За мужество» III степени (фото)

Начальник Дергачевской городской военной администрации Харьковской области Вячеслав Задоренко награжден орденом «За мужество» III степени.

Об этом сообщает в Telegram сам Задоренко. По его словам, государственную награду он получил сегодня на аппаратном совещании под руководством начальника ХОВА Олега Синегубова.

«Эта награда посвящена каждому из вас. Каждому военному, спасателю, медику, коммунальщику, каждому энергетику и газовику, каждому волонтеру и неравнодушному жителю нашей громады. Мы все — единая Дергачевщина! Уважаемые друзья! Я искренне горжусь вами и благодарю за то, что имею честь представлять интересы нашей несокрушимой громады! Дергачевщина — это Украина! Всегда была, есть и будет!», — пишет Задоренко.


Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 21:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Харьковской области Вячеслав Задоренко награжден орденом «За мужество» III степени.".