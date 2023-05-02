Глава Дергачівщини Задоренко отримав орден “За мужність” III ступеня (фото)

Начальника Дергачівської міської військової адміністрації Харківської області Вячеслава Задоренка нагороджено орденом “За мужність” III ступеня.

Про це повідомляє в Telegram сам Задоренко. За його словами, державну нагороду він отримав сьогодні на апаратній нараді під керівництвом начальника ХОВА Олега Синєгубова.

“Ця нагорода присвячена кожному з вас. Кожному військовому, рятівнику, медику, комунальнику, кожному енергетику і газовику, кожному волонтеру і небайдужому мешканцю нашої громади. Ми усі – єдина Дергачівщина! Шановні друзі! Я щиро пишаюсь вами та дякую за те, що маю честь представляти інтереси нашої незламної громади! Дергачівщина – це Україна! Завжди була, є і буде!”, – пише Задоренко.



Фото: Вячеслав Задоренко