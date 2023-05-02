Live
  • Вівторок 02.05.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.27
    • 🟢

Глава Дергачівщини Задоренко отримав орден “За мужність” III ступеня (фото)

Політика 21:24   02.05.2023
Олена Нагорна
Глава Дергачівщини Задоренко отримав орден “За мужність” III ступеня (фото)

Начальника Дергачівської міської військової адміністрації Харківської області Вячеслава Задоренка нагороджено орденом “За мужність” III ступеня.

Про це повідомляє в Telegram сам Задоренко. За його словами, державну нагороду він отримав сьогодні на апаратній нараді під керівництвом начальника ХОВА Олега Синєгубова.

“Ця нагорода присвячена кожному з вас. Кожному військовому, рятівнику, медику, комунальнику, кожному енергетику і газовику, кожному волонтеру і небайдужому мешканцю нашої громади. Ми усі – єдина Дергачівщина! Шановні друзі! Я щиро пишаюсь вами та дякую за те, що маю честь представляти інтереси нашої незламної громади! Дергачівщина – це Україна! Завжди була, є і буде!”, – пише Задоренко.


Фото: Вячеслав Задоренко

Читайте також: У Руській Лозовій на Харківщині відзначають рік визволення від “визволителів”

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:06
Поліція показала поле на Ізюмщині, де підірвалися та загинули двоє чоловіків
19:20
Sirko: перший серійний український безпілотник презентували харків’яни (фото)
18:29
Армія РФ обстрілювала Харківщину з мінометів та артилерії – Генштаб
18:14
Увечері в Харкові не ходитимуть два тролейбуси і ще один змінить маршрут
17:28
КВПВ наводить лад на Північній Салтівці

  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Глава Дергачівщини Задоренко отримав орден “За мужність” III ступеня (фото)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 21:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальника Дергачівської міської військової адміністрації Харківської області Вячеслава Задоренка нагороджено орденом “За мужність” III ступеня.".