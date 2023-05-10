Синегубов: 79 детей эвакуировали из зоны обстрелов на Харьковщине с 27 апреля

Сегодня завершили эвакуацию детей из Великобурлукской, Ольховатской, Дворечанской и Петропавловской громад Харьковщины, постоянно находящихся под обстрелами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В минувшие сутки мы эвакуировали последних 18 детей из Дворечанской громады. Всего с 27 апреля из зоны постоянных обстрелов вывезли 79 детей. Больше детей в этих опасных регионах не осталось», – отметил Синегубов.

Всех детей вместе с родителями или опекунами расселили в безопасных районах Харьковщины. Часть семей живет у родственников, нуждавшихся в жилье бесплатно расселили в общежитиях.

Сейчас с эвакуированными детьми работают волонтеры, психологи и социальные работники. Всем семьям оказывают гуманитарную и материальную помощь.

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