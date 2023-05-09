Из населенных пунктов Купянщины за две недели эвакуировали 50 семей
Из населённых пунктов Купянского района, где ведутся активные боевые действия, продолжается принудительная эвакуация детей.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, за две недели с Купянского направления вывезли 50 семей.
«На самой линии фронта, там уже детей нет. Мы четко понимаем, что те населенные пункты находятся под потенциальной угрозой и постоянно под обстрелами. Потому что артиллерия достаточно дальнобойна и, если даже до линии фронта 10, 5 или 20 километров все равно угроза есть. И когда там 70% населенного пункта уже уехало и остается несколько семей, фактически с детьми, то мы принимаем решение о принудительной эвакуации», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 11:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из населённых пунктов Купянского района, где ведутся активные боевые действия, продолжается принудительная эвакуация детей.".