Live
  • Вторник 09.05.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

Из населенных пунктов Купянщины за две недели эвакуировали 50 семей

Общество 11:54   09.05.2023
Виктория Яковенко
Из населенных пунктов Купянщины за две недели эвакуировали 50 семей

Из населённых пунктов Купянского района, где ведутся активные боевые действия, продолжается принудительная эвакуация детей.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, за две недели с Купянского направления вывезли 50 семей.

«На самой линии фронта, там уже детей нет. Мы четко понимаем, что те населенные пункты находятся под потенциальной угрозой и постоянно под обстрелами. Потому что артиллерия достаточно дальнобойна и, если даже до линии фронта 10, 5 или 20 километров все равно угроза есть. И когда там 70% населенного пункта уже уехало и остается несколько семей, фактически с детьми, то мы принимаем решение о принудительной эвакуации», — отметил Синегубов.

Читайте также: Из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины эвакуировали 7 детей (видео)

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

12:16
На Харьковщине продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ
11:54
Из населенных пунктов Купянщины за две недели эвакуировали 50 семей
11:22
«Там тяжело», — Синегубов прокомментировал утренние взрывы на Купянщине
11:17
Синегубов предположил, что на Харьковщине могло быть целью ракетного удара РФ
08:19
РФ ударила по Харьковщине восемью ракетами: Синегубов рассказал, куда попали

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Из населенных пунктов Купянщины за две недели эвакуировали 50 семей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 11:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из населённых пунктов Купянского района, где ведутся активные боевые действия, продолжается принудительная эвакуация детей.".