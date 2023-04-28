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Из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины эвакуировали 7 детей (видео)

Общество 16:02   28.04.2023
Виктория Яковенко
Из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины эвакуировали 7 детей (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские вывезли из сел Песчаное, Березники и Кучеровка Купянского района 7 детей возрастом от двух до одиннадцати лет.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. 27 апреля правоохранители эвакуировали из села Песчаное женщину с 5 и 11-летними детьми, из села Кучеровка эвакуированы женщина с 4 и 10-летними детьми, из села Березники – женщина с тремя детьми 2, 4 и 6 лет.

Женщин вместе с детьми привезли в Харьков, эвакуированным предоставили жилье.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские вывезли из сел Песчаное, Березники и Кучеровка Купянского района 7 детей возрастом от двух до одиннадцати лет.".