Из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины эвакуировали 7 детей (видео)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские вывезли из сел Песчаное, Березники и Кучеровка Купянского района 7 детей возрастом от двух до одиннадцати лет.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. 27 апреля правоохранители эвакуировали из села Песчаное женщину с 5 и 11-летними детьми, из села Кучеровка эвакуированы женщина с 4 и 10-летними детьми, из села Березники – женщина с тремя детьми 2, 4 и 6 лет.
Женщин вместе с детьми привезли в Харьков, эвакуированным предоставили жилье.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 16:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские вывезли из сел Песчаное, Березники и Кучеровка Купянского района 7 детей возрастом от двух до одиннадцати лет.".