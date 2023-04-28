Из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины эвакуировали 7 детей (видео)

Полицейские вывезли из сел Песчаное, Березники и Кучеровка Купянского района 7 детей возрастом от двух до одиннадцати лет.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. 27 апреля правоохранители эвакуировали из села Песчаное женщину с 5 и 11-летними детьми, из села Кучеровка эвакуированы женщина с 4 и 10-летними детьми, из села Березники – женщина с тремя детьми 2, 4 и 6 лет.

Женщин вместе с детьми привезли в Харьков, эвакуированным предоставили жилье.