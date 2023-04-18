«Мы готовы», — Терехов о возможной принудительной эвакуации на Харьковщине
Харьков при необходимости будет принимать эвакуированных жителей с деоккупированных территорий или из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия в области.
Об этом в эфире нацмарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
«Мы готовы к этому. Когда нужно, город Харьков будет принимать. Кстати, и сейчас мы принимаем людей, переезжающих с деоккупированных территорий, людей, которые переезжают в наш город, когда есть определенные трудности, вызовы, опасность. Мы размещаем этих людей, это наши украинцы. Они тоже наши харьковчане. И мы о них заботимся так же, как и о наших горожанах», — заявил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 12:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков при необходимости будет принимать эвакуированных жителей с деоккупированных территорий или из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия в области.".