«Мы готовы», — Терехов о возможной принудительной эвакуации на Харьковщине

Харьков при необходимости будет принимать эвакуированных жителей с деоккупированных территорий или из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия в области.

Об этом в эфире нацмарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Мы готовы к этому. Когда нужно, город Харьков будет принимать. Кстати, и сейчас мы принимаем людей, переезжающих с деоккупированных территорий, людей, которые переезжают в наш город, когда есть определенные трудности, вызовы, опасность. Мы размещаем этих людей, это наши украинцы. Они тоже наши харьковчане. И мы о них заботимся так же, как и о наших горожанах», — заявил Терехов.

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