Live
  • Вторник 18.04.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.14
    • 🟢

«Мы готовы», — Терехов о возможной принудительной эвакуации на Харьковщине

Общество 12:54   18.04.2023
Виктория Яковенко
«Мы готовы», — Терехов о возможной принудительной эвакуации на Харьковщине

Харьков при необходимости будет принимать эвакуированных жителей с деоккупированных территорий или из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия в области.

Об этом в эфире нацмарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Мы готовы к этому. Когда нужно, город Харьков будет принимать. Кстати, и сейчас мы принимаем людей, переезжающих с деоккупированных территорий, людей, которые переезжают в наш город, когда есть определенные трудности, вызовы, опасность. Мы размещаем этих людей, это наши украинцы. Они тоже наши харьковчане. И мы о них заботимся так же, как и о наших горожанах», — заявил Терехов.

Читайте также: Принудительная эвакуация мирного населения на Харьковщине будет в двух селах

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

13:22
Поминальные дни: Терехов сообщил, как будут работать кладбища в Харькове
12:54
«Мы готовы», — Терехов о возможной принудительной эвакуации на Харьковщине
12:20
В воздушном пространстве одной из громад Харьковщины будет летать беспилотник
12:02
На Харьковщине пьяный и бесправный водитель ехал во время комендантского часа
11:35
В двух громадах Харьковщины отключили электроэнергию: когда появится свет

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Мы готовы», — Терехов о возможной принудительной эвакуации на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 12:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков при необходимости будет принимать эвакуированных жителей с деоккупированных территорий или из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия в области.".