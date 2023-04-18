«Ми готові до цього», – Терехов про можливу примусову евакуацію на Харківщині

Харків за потреби прийматиме евакуйованих мешканців з деокупованих територій чи з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії в області.

Про це в етері нацмарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.

«Ми готові до цього. Бо, коли потрібно місто Харків буде приймати. До речі, і зараз ми приймаємо людей, які переїжджають з деокупованих територій, людей, які переїжджають у наше місто, коли є певні труднощі, виклики, небезпека. Ми розміщуємо цих людей, це наші українці. Вони теж наші харків’яни. І ми про них піклуємося так сама, як і про наших містян», – заявив Терехов.

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