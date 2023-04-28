З прифронтових населених пунктів Харківщини евакуювали 7 дітей (відео)

Поліцейські вивезли з сіл Піщане, Березники та Кучерівка Куп’янського району 7 дітей віком від двох до одинадцяти років.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. 27 квітня правоохоронці евакуювали з села Піщане жінку з 5 та 11-річними дітьми, з села Кучерівка евакуйовані жінка з 4 та 10-річними дітьми, з села Березники – жінка з трьома дітьми 2, 4 та 6 років.

Жінок разом із дітьми привезли до Харкова та надали житло.