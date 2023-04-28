З прифронтових населених пунктів Харківщини евакуювали 7 дітей (відео)
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські вивезли з сіл Піщане, Березники та Кучерівка Куп’янського району 7 дітей віком від двох до одинадцяти років.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. 27 квітня правоохоронці евакуювали з села Піщане жінку з 5 та 11-річними дітьми, з села Кучерівка евакуйовані жінка з 4 та 10-річними дітьми, з села Березники – жінка з трьома дітьми 2, 4 та 6 років.
Жінок разом із дітьми привезли до Харкова та надали житло.
Читайте також: «Ми готові до цього», – Терехов про можливу примусову евакуацію на Харківщині
Новини за темою:
Ви читали новину: «З прифронтових населених пунктів Харківщини евакуювали 7 дітей (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 16:02;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські вивезли з сіл Піщане, Березники та Кучерівка Куп’янського району 7 дітей віком від двох до одинадцяти років.".