З населених пунктів Куп’янщини за два тижні евакуювали 50 сімей

З населених пунктів Куп’янського району, де ведуться активні бойові дії, продовжується примусова евакуація дітей.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, за два тижні з Куп’янського напрямку вивезли 50 сімей.

«На самій лінії фронту, так би мовити, там вже дітей немає. Ми чітко розуміємо, що ті населені пункти, знаходяться під потенційною загрозою, і постійно під обстрілами. Тому, що артилерія досить далекобійна і, якщо навіть до лінії фронту 10, 5 чи 20 кілометрів все одно загроза є. І коли там 70% населеного пункту вже виїхало і залишається декілька сімей, фактично з дітьми, то ми приймаємо рішення щодо примусової евакуації», – зазначив Синєгубов.