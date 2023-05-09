З населених пунктів Куп’янщини за два тижні евакуювали 50 сімей
З населених пунктів Куп’янського району, де ведуться активні бойові дії, продовжується примусова евакуація дітей.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, за два тижні з Куп’янського напрямку вивезли 50 сімей.
«На самій лінії фронту, так би мовити, там вже дітей немає. Ми чітко розуміємо, що ті населені пункти, знаходяться під потенційною загрозою, і постійно під обстрілами. Тому, що артилерія досить далекобійна і, якщо навіть до лінії фронту 10, 5 чи 20 кілометрів все одно загроза є. І коли там 70% населеного пункту вже виїхало і залишається декілька сімей, фактично з дітьми, то ми приймаємо рішення щодо примусової евакуації», – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 11:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З населених пунктів Куп’янського району, де ведуться активні бойові дії, продовжується примусова евакуація дітей. ".