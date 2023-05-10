Синєгубов: 79 дітей евакуювали із зони обстрілів на Харківщині з 27 квітня

Сьогодні завершили евакуацію дітей з Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської громад Харківщини, що постійно перебувають під обстрілами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Минулої доби ми евакуювали останніх 18 дітей з Дворічанської громади. Усього з 27 квітня з зони постійних обстрілів було вивезено 79 дітей. Більше дітей у цих небезпечних регіонах не залишилося», – зазначив Синєгубов.

Усі діти разом з батьками або іншими опікунами розселені в безпечних районах Харківщини. Частина сімей живе у родичів, тих, хто потребував житла, безкоштовно розселили в гуртожитках.

Зараз з евакуйованими дітьми працюють волонтери, психологи та соціальні працівники. Усім сім’ям надають гуманітарну та матеріальну допомогу.