Live
  • Середа 10.05.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.09
    • 🟢

Синєгубов: 79 дітей евакуювали із зони обстрілів на Харківщині з 27 квітня

Суспільство 17:03   10.05.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: 79 дітей евакуювали із зони обстрілів на Харківщині з 27 квітня

Сьогодні завершили евакуацію дітей з Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської громад Харківщини, що постійно перебувають під обстрілами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Минулої доби ми евакуювали останніх 18 дітей з Дворічанської громади. Усього з 27 квітня з зони постійних обстрілів було вивезено 79 дітей. Більше дітей у цих небезпечних регіонах не залишилося», – зазначив Синєгубов.

Усі діти разом з батьками або іншими опікунами розселені в безпечних районах Харківщини. Частина сімей живе у родичів, тих, хто потребував житла, безкоштовно розселили в гуртожитках.

Зараз з евакуйованими дітьми працюють волонтери, психологи та соціальні працівники. Усім сім’ям надають гуманітарну та матеріальну допомогу.

Читайте також: Із населених пунктів Куп’янщини за два тижні евакуювали 50 сімей

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

15:31
Обстріл Вовчанська: ще одна жінка отримала травму – ДСНС (фото)
15:11
Вилучили цілий арсенал: на Харківщині батько з сином незаконно продавали зброю
14:04
На Харківщині працюють сапери: де лунатимуть вибухи
13:49
Армія РФ обстріляла Вовчанськ: Синєгубов повідомляє про загиблого
13:28
Бухгалтерку, яка співпрацювала з окупантами, знайшли на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: 79 дітей евакуювали із зони обстрілів на Харківщині з 27 квітня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 17:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні завершили евакуацію дітей з Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської громад Харківщини, що постійно перебувають під обстрілами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".