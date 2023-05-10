Синєгубов: 79 дітей евакуювали із зони обстрілів на Харківщині з 27 квітня
Сьогодні завершили евакуацію дітей з Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської громад Харківщини, що постійно перебувають під обстрілами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Минулої доби ми евакуювали останніх 18 дітей з Дворічанської громади. Усього з 27 квітня з зони постійних обстрілів було вивезено 79 дітей. Більше дітей у цих небезпечних регіонах не залишилося», – зазначив Синєгубов.
Усі діти разом з батьками або іншими опікунами розселені в безпечних районах Харківщини. Частина сімей живе у родичів, тих, хто потребував житла, безкоштовно розселили в гуртожитках.
Зараз з евакуйованими дітьми працюють волонтери, психологи та соціальні працівники. Усім сім’ям надають гуманітарну та матеріальну допомогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 17:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні завершили евакуацію дітей з Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської громад Харківщини, що постійно перебувають під обстрілами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".