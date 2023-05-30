До 25 лет снизила призывной возраст Верховная Рада Украины

Сегодня, 30 мая, Верховная Рада утвердила снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет.

304 нардепа проголосовали за это решение, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

Инициатором законопроекта выступил Кабмин Украины.

Пока в Украине действует военное положение, необходимости в длительном пребывании граждан (до 27 лет) на военном учете призывников нет, говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9281.

Если предельный призывной возраст снизить до 25 лет, у призывных комиссий будет время (от 1 до 3 лет) на реализацию выполнения гражданами Украины воинского долга и призыва их на срочную военную службу.