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До 25 лет снизила призывной возраст Верховная Рада Украины

Общество 15:57   30.05.2023
Оксана Якушко
До 25 лет снизила призывной возраст Верховная Рада Украины

Сегодня, 30 мая, Верховная Рада утвердила снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет.

304 нардепа проголосовали за это решение, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

Инициатором законопроекта выступил Кабмин Украины.

Пока в Украине действует военное положение, необходимости в длительном пребывании граждан (до 27 лет) на военном учете призывников нет, говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9281.

Если предельный призывной возраст снизить до 25 лет, у призывных комиссий будет время (от 1 до 3 лет) на реализацию выполнения гражданами Украины воинского долга и призыва их на срочную военную службу.

Читайте также: В Украине хотят снизить предельный призывной возраст: реакция Кабмина

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 15:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 30 мая, Верховная Рада утвердила снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет.".