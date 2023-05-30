До 25 лет снизила призывной возраст Верховная Рада Украины
Сегодня, 30 мая, Верховная Рада утвердила снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет.
304 нардепа проголосовали за это решение, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.
Инициатором законопроекта выступил Кабмин Украины.
Пока в Украине действует военное положение, необходимости в длительном пребывании граждан (до 27 лет) на военном учете призывников нет, говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9281.
Если предельный призывной возраст снизить до 25 лет, у призывных комиссий будет время (от 1 до 3 лет) на реализацию выполнения гражданами Украины воинского долга и призыва их на срочную военную службу.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 15:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 30 мая, Верховная Рада утвердила снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет.".