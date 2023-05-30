До 25 років знизила призовний вік Верховна Рада України

Сьогодні, 30 травня, Верховна Рада затвердила зниження граничного призовного віку з 27 до 25 років.

304 нардепи проголосували за це рішення, повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Ініціатором законопроекту виступив Кабмін України.

Наразі, поки в Україні діє воєнний стан, необхідності в тривалому перебуванні громадян (до 27 років) на військовому обліку призовників немає, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту № 9281.

Якщо граничний призовний вік знизити до 25 років, призовні комісії матимуть час (від 1до 3 років) на реалізацію виконання громадянами України військового обов’язку та призову їх на строкову військову службу.