До 25 років знизила призовний вік Верховна Рада України
Сьогодні, 30 травня, Верховна Рада затвердила зниження граничного призовного віку з 27 до 25 років.
304 нардепи проголосували за це рішення, повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.
Ініціатором законопроекту виступив Кабмін України.
Наразі, поки в Україні діє воєнний стан, необхідності в тривалому перебуванні громадян (до 27 років) на військовому обліку призовників немає, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту № 9281.
Якщо граничний призовний вік знизити до 25 років, призовні комісії матимуть час (від 1до 3 років) на реалізацію виконання громадянами України військового обов’язку та призову їх на строкову військову службу.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 15:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 30 травня, Верховна Рада затвердила зниження граничного призовного віку з 27 до 25 років.".