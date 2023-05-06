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В Україні хочуть знизити граничний призовний вік: реакція Кабміну

Суспільство 15:33   06.05.2023
Вікторія Яковенко
В Україні хочуть знизити граничний призовний вік: реакція Кабміну

Кабмін у п’ятницю, 5 травня, ухвалив законопроєкт про зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він уточнив, що Кабмін підтримав законопроєкт про внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок та військову службу».

Зміни передбачають зниження граничного віку перебування громадян на обліку з 27 до 25 років.

Тепер проєкт буде винесено на розгляд Верховної Ради.

Напередодні в Міноборони заявили, що в Україні хочуть зменшити граничний вік перебування на військовому обліку до 25 років. У відомстві пояснили, що під час воєнного стану немає потреби в обліку призовників до 27 років.

У відомстві зазначили, що тривале перебування призовників на військовому обліку призводить до додаткових фінансових витрат та збільшення черг для проходження медкомісії.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 15:33;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кабмін у п’ятницю, 5 травня, ухвалив законопроєкт про зниження призовного віку з 27 до 25 років.".