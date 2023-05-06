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В Украине хотят снизить предельный призывной возраст: реакция Кабмина

Общество 15:33   06.05.2023
Виктория Яковенко
В Украине хотят снизить предельный призывной возраст: реакция Кабмина

Кабмин в пятницу, 5 мая, принял законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он уточнил, что Кабмин поддержал законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе».

Изменения предполагают снижение предельного возраста нахождения граждан на учете с 27 до 25 лет.

Теперь проект будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Накануне в Минобороны заявили, что в Украине хотят снизить предельный возраст пребывания на военном учете до 25 лет. В ведомстве объяснили, что во время военного положения нет нужды в учете призывников до 27 лет.

Там также отметили, что длительное пребывание призывников на военном учете приводит к дополнительным финансовым расходам и увеличению очередей для прохождения медкомиссии.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 15:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабмин в пятницу, 5 мая, принял законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.".