В Украине хотят снизить предельный призывной возраст: реакция Кабмина

Кабмин в пятницу, 5 мая, принял законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он уточнил, что Кабмин поддержал законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе».

Изменения предполагают снижение предельного возраста нахождения граждан на учете с 27 до 25 лет.

Теперь проект будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Накануне в Минобороны заявили, что в Украине хотят снизить предельный возраст пребывания на военном учете до 25 лет. В ведомстве объяснили, что во время военного положения нет нужды в учете призывников до 27 лет.

Там также отметили, что длительное пребывание призывников на военном учете приводит к дополнительным финансовым расходам и увеличению очередей для прохождения медкомиссии.