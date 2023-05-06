В Украине хотят снизить предельный призывной возраст: реакция Кабмина
Кабмин в пятницу, 5 мая, принял законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он уточнил, что Кабмин поддержал законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе».
Изменения предполагают снижение предельного возраста нахождения граждан на учете с 27 до 25 лет.
Теперь проект будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.
Накануне в Минобороны заявили, что в Украине хотят снизить предельный возраст пребывания на военном учете до 25 лет. В ведомстве объяснили, что во время военного положения нет нужды в учете призывников до 27 лет.
Там также отметили, что длительное пребывание призывников на военном учете приводит к дополнительным финансовым расходам и увеличению очередей для прохождения медкомиссии.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 15:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабмин в пятницу, 5 мая, принял законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.".