Суд в Чугуеве на Харьковщине возглавил судья, получивший три выговора от ВСП

Председателем Чугуевского городского суда Харьковской области стал судья Игорь Каримов.

20 июня судьи Чугуевского горсуда путем тайного голосования избрали его единогласно, сообщается на сайте учреждения.

На портале clarity-project.info есть информация, что судья трижды привлекался к дисциплинарной ответственности Высшим советом правосудия — дважды в 2018 году и один раз в 2019-м. Его лишали доплат к должностному окладу на один и три месяца.

Как писало издание Newsroom, в 2021 году судья жаловался в Высший совет правосудия на sms с оскорблениями в свой адрес. Каримова обвинили в том, что он “встал на путь взяточничества” и “отдает землю пройдохам, которые его потом поносят”.